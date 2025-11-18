Caltanissetta
Patentino digitale e tutela dei minori, il Corecom in tour fa tappa a Caltanissetta
CALTANISSETTA (ITALPRESS) – Approda anche a Caltanissetta il progetto rivolto agli studenti degli istituti superiori, promosso dal Corecom Sicilia, per il conseguimento del Patentino Digitale. Uno strumento di formazione rivolto ai ragazzi per assisterli nell’acquisizione delle necessarie competenze, tecniche ma soprattutto etiche, per navigare in rete e utilizzare i social media con consapevolezza e responsabilità. […]
