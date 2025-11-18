Ultime Notizie

Porto Empedocle, scontro tra un’auto e un camion: un ferito

Il ragazzo alla guida di una Jeep è rimasto lievemente contuso; illeso il camionista

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Scontro tra un’auto e un camion questo pomeriggio nel quartiere Cannelle di Porto Empedocle, nel tratto che collega l’area portuale con la zona dei lidi. L’impatto è stato violento tanto che l’auto, una Jeep, con alla guida un giovane è finita contro il guardrail. Sul luogo lanciato l’allarme i sanitari del 118 che hanno prestato soccorso al giovane rimasto lievemente contuso; illeso il camionista. Ad occuparsi della dinamica del sinistro stradale i Carabinieri della stazione di Porto Empedocle. Il traffico ha subito dei rallentamenti.

