Lite tra migranti finisce a coltellate, due denunce

Due cittadini stranieri di 23 e 27 anni sono stati denunciati dai carabinieri per lesioni personali aggravate

Pubblicato 11 minuti fa
Da Redazione

E’ finita a coltellate una lite scoppiata in un centro di accoglienza a Marsala, nel Trapanese. Due cittadini stranieri di 23 e 27 anni sono stati denunciati dai carabinieri per lesioni personali aggravate. I militari sono intervenuti nella notte nella struttura in via Mazara, dove era stata segnalata una violenta lite tra stranieri rapidamente degenerata in uno scontro con armi da taglio, in cui entrambi hanno riportato ferite. Dopo le prime cure prestate dai sanitari del 118, il 23enne e il 27enne sono stati condotti all’ospedale di Marsala per gli accertamenti del caso e, una volta dimessi, sono stati denunciati.

