Caltanissetta

Ragazzino si lancia dal terzo piano di un’abitazione: aperta indagine per presunto bullismo

L'11enne, forse vittima di bullismo, ha deciso di lanciarsi dal terzo piano; ha riportato varie fratture ma è fuori pericolo

Pubblicato 44 minuti fa
Da Redazione

A Mussomeli un ragazzino di 11 anni, vittima di bullismo, ha deciso di farla finita. E lo ha fatto lanciandosi dal terzo piano di un edificio presente nel complesso popolare. Fortunatamente, l’11enne, ha riportato tante fratture ed è stato trasferito all’ospedale dei Bambini di Palermo. Le condizioni di salute non destano particolare preoccupazione così sarà importante conoscere il suo racconto anche perché la procura per i minorenni di Caltanissetta è stata subito informata dai militari dell’Arma che stanno indagando sul caso.

La notizia del gesto del ragazzino si è sparsa a macchia d’olio nel paese del Vallone. “Sono contento e felice che il ragazzino sia fuori pericolo – dice il sindaco Giuseppe Catania. Siamo sconvolti – ha aggiunto il sindaco – perché pensiamo che le nostre comunità siano al riparo da certe dinamiche. Fino a qualche anno fa un fatto simile a Mussomeli sarebbe sembrato impensabile. Oggi, invece, i ragazzi appaiono più fragili, più soli, spesso condizionati anche dai social network. Tutti dobbiamo fare uno sforzo per star loro vicino e aiutarli, rendendoli più forti”.

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