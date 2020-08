Riesi, si conclude il format digitale “TEDx” e rimanda al live nel 2021

Si è conclusa con un intenso e appassionato confronto sul futuro della ristorazione l’ultima puntata di “A Taste of”, il format digitale che TEDxRiesi ha portato live per sette settimane sulla propria pagina Facebook.

Il primo TEDx della provincia di Caltanissetta, il cui tema è “Isole verso nuove frontiere”, si è presentato fin dal primo momento come un evento “sperimentatore”. Oltre a portare nel territorio nisseno il format più famoso al mondo di talks sulle “idee che meritano di essere diffuse”, ha lavorato, infatti, ad iniziative in grado di valorizzare l’area e “contaminarla” (in senso positivo) con contributi e spunti dalle molteplici provenienze e forme.

Prendendo spunto dalla passione per gli esperimenti in cucina diffusasi durante il lockdown è nato “l’assaggio” di TEDxRiesi in formato virtuale, un appuntamento gourmet settimanale che ha permesso al pubblico di gustare direttamente a casa propria il confronto tra 20 ospiti di altissimo livello, di cui sei docenti universitari di cinque diverse università: Catania, Palermo, Sant’Anna di Pisa, Cagliari e Sassari, otto imprenditori, quattro rappresentanti di istituzioni e due esperti.

Un menù intenso e variegato in grado di soddisfare vari gusti grazie all’offerta di momenti su temi diversi, come l’intelligenza artificiale, la trasformazione digitale, il futuro del turismo e della ristorazione, i nuovi mondi delle start up e l’importanza della sostenibilità.

Dopo la fine dell’esperienza di “A Taste of”, TEDxRiesi ha preso la difficile decisione di posticipare alla primavera 2021 l’evento, e non all’autunno 2020 come precedentemente comunicato. Le motivazioni nelle parole di Giuseppe Toninelli, organizzatore e licensee dell’evento: “Tutto il team ha lavorato in questi mesi per riuscire ad organizzare al meglio l’evento per la fine dell’estate, ma purtroppo la situazione attuale non ci permette ancora di garantire le migliori condizioni per lo svolgimento del nostro TEDx. Per rispetto del nostro pubblico, dei nostri speaker e dei nostri partner che in questi mesi hanno creduto in noi e ci hanno seguito, preferiamo posticipare al prossimo anno l’evento live. Siamo il primo TEDx della provincia di Caltanissetta, della Sicilia centrale, e vogliamo offrire a tutti un’esperienza unica che le attuali condizioni, sia dal punto di vista normativo sia organizzative, non ci permetterebbero. E’ una scelta fatta a malincuore, ma necessaria per rispettare tutti i nostri interlocutori e fornire loro il meglio”.

Tutti i live talks sono disponibili sulla pagina Facebook di TEDxRiesi.