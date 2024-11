Sequestro di persona a scopo di estorsione, arrestato 45enne

Sequestro di persona a scopo di estorsione. Con questa accusa i carabinieri del Comando provinciale di Caltanissetta insieme alla Compagnia di Mussomeli e sotto il coordinamento della Dda di Caltanissetta, hanno arrestato un uomo di 45 anni ritenuto responsabile, in concorso, di un sequestro di persona avvenuto nell’aprile di quest’anno. Il provvedimento è stato emesso dal gip di Caltanissetta. Ad essere sequestrato era stato un uomo di nazionalità straniera tenuto in ostaggio in una abitazione di Mussomeli e per la cui liberazione i sequestratori avevano chiesto ai familiari il pagamento di 500mila dollari. L’uomo era riuscito a scappare dopo 4 giorni di prigionia.