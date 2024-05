Sommatino, colpi arma da fuoco contro auto sindaco

Intimidazione al sindaco di Sommatino, in provincia di Caltanissetta. Il primo cittadino Salvatore Letizia ha denunciato la presenza di colpi d’arma da fuoco esplosi contro la sua auto che era parcheggiata vicino alla propria abitazione. Indagano i carabinieri.

“Esprimiamo la nostra solidarietà al sindaco di Sommatino per il gravissimo gesto intimidatorio che ha subito in queste ore”, dicono Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale dell’Anci Sicilia “Si tratta di un gesto vile e inaccettabile ai danni dell’intera comunità di Sommatino– aggiungono- auspichiamo che al più presto venga fatta chiarezza sull’accaduto”.

“Esprimo la mia vicinanza istituzionale e personale al sindaco di Sommatino Salvatore Letizia, vittima di un grave atto intimidatorio: la sua auto è stata bersagliata da alcuni colpi di pistola. Secondo Avviso Pubblico, in Italia viene intimidito un sindaco ogni 28 ore, con la Sicilia che è la seconda regione per incidenza, con 33 amministratori intimiditi in un anno. Numeri che dovrebbero far riflettere: difendere i sindaci significa difendere la democrazia e le comunità locali”. Così, in una nota, la deputata del Partito Democratico Giovanna Iacono manifesta la propria vicinanza al sindaco di Sommatino Letizia.