Sorpreso a rubare in un panificio, arrestato 40enne

I Carabinieri del Reparto Territoriale di Gela (Caltanissetta), nell’ambito delle quotidiane attività di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa, hanno tratto in arresto un quarantenne di Gela, pregiudicato ritenuto responsabile del reato di furto aggravato. Un equipaggio della Stazione Carabinieri, impegnato in un servizio di controllo del territorio e di perlustrazione nel centro abitato, ha sorpreso l’uomo intento a perpetrare un furto all’interno di un panificio del luogo. L’uomo che indossava un berretto e un passamontagna per celare la propria identità, alla vista dei militari, è uscito rapidamente dall’esercizio commerciale dandosi alla fuga.

Immediatamente inseguito, è stato bloccato dopo pochi metri e tratto in arresto. Aveva con sé la refurtiva, consistente in una cassa manuale contenente banconote di vario taglio asportata poco prima dall’attività commerciale, recuperata e restituita all’avente diritto. L’uomo è stato tratto in arresto in flagranza di reato e su disposizione del pubblico ministero della Procura della Repubblica di Gela condotto presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari.

Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il locale Tribunale, ha convalidato l’arresto e ha applicato all’indagato, peraltro gravato di precedenti specifici, la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. L’operazione rientra nel più ampio dispositivo di prevenzione da parte del Comando Provinciale Carabinieri di Caltanissetta teso a reprimere fenomeni di illegalità e di degrado urbano, con particolare attenzione al controllo delle aree sensibili del territorio.