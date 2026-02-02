Caltanissetta

Stanziati 100 milioni di euro per Niscemi, Schifani: “Nessuno resterà senza casa”

"In questi giorni torneremo a Niscemi, nessuno perderà la propria casa: tutti avranno un tetto a Niscemi''

‘Stiamo affrontando un momento delicato, la Regione farà la propria parte. Abbiamo già stanziato 100 milioni di euro di fondi regionali e siamo pronti a stanziarne altri. Il mio appello é a fare sistema tra i vari livelli istituzionali del Paese, e al momento sta funzionando. Siamo tutti concentrati sull’emergenza e sulla soluzione dei problemi, senza polemiche, per dare immediate risposte ai siciliani. In questi giorni torneremo a Niscemi, nessuno perderà la propria casa: tutti avranno un tetto a Niscemi”. Lo ha detto il Presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, durante la riunione, a Palazzo d’Orleans, con il vicepremier Antonio Tajani e gli imprenditori, che hanno subito danni.

