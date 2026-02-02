Tenta furto in asilo nido, arrestato 39enne

È stato colto sul fatto mentre tentava di mettere a segno l’ennesimo colpo all’interno di una struttura scolastica per l’infanzia: i Carabinieri della Stazione di Altarello di Baida hanno arrestato in flagranza di reato un 39enne, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di tentato furto aggravato.

L’arresto è maturato nell’ambito di un servizio mirato di controllo e prevenzione, predisposto nel territorio dove ricade anche l’istituto, recentemente interessato da ripetuti episodi predatori che avevano destato forte preoccupazione. Nel corso dell’attività, i militari hanno sorpreso l’uomo dopo che aveva forzato il lucchetto di una porta di accesso, introducendosi all’interno dei locali scolastici.

Il 39enne è stato bloccato mentre rovistava tra gli arredi di un’aula, alla ricerca di oggetti da sottrarre. L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha consentito di interrompere l’azione criminosa, evitando ulteriori danni a una struttura dedicata all’educazione e alla cura dei bambini.

L’arresto è stato successivamente convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo, che ha disposto nei confronti dell’indagato la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. L’operazione testimonia ancora una volta l’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nel presidio del territorio e nella tutela dei luoghi più sensibili, a salvaguardia della sicurezza e della tranquillità della comunità.