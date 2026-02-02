Trasformava armi giocattolo in armi da sparo, arrestato 53enne

Prevenzione e controllo del territorio messi in campo dai Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, impegnati nel contrasto alla diffusione di armi clandestine, hanno consentito l’arresto, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva,di un 53enne per “detenzione di parti di arma clandestina”.

L’operazione condotta, nel pomeriggio, dai militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante, è partita da una bottega di riparazione di apparecchi elettronici in via Playa, gestita da un 53enne per il quale, sulla scorta di una speditiva attività info-investigativa, si sono concentrati i sospetti di un’attività illegale di trasformazione di armi giocattolo e di fabbricazione di munizioni.

Le ricerche dei militari dell’Arma sono partite dalla bottega di via Playa dell’uomo e sono proseguite presso la sua abitazione a Misterbianco dove, l’ipotesi investigativa, ha trovato ampia conferma. In camera da letto, accanto al comodino, è stato trovato appoggiato un fucile doppietta, calibro 16, che al momento del ritrovamento si presentava carico e pronto all’uso con le due cartucce inserite.

Per tale fucile, appartenuto ad un suo genitore, il 53enne ha omesso di denunciare il subentro. Nella camera sono stati recuperati anche 44 proiettili ed una pistola a salve, tipo revolver a tamburo, una scatola di piombini del peso di 280 grammi, un bilancino di precisione, un sacchetto contenente ogive del peso di 4,594 kg.

La perquisizione è stata estesa anche all’abitazione di uno dei genitori nella disponibilità del 53enne dove, quest’ultimo, ha ammesso di avere nascosto una pistola che è stata effettivamente trovata dai carabinieri in un frigorifero e che, da una prima analisi, è risultata meccanicamente funzionante.

L’arma, alterata, si è presentata agli operanti con carrello e canna appartenenti ad un’arma comune da sparo con matricola abrasa e, la restante parte verosimilmente a giocattolo completa di serbatoio vuoto. Trovati anche un barattolo contenente altre ogive del peso totale di 539 grammi, uno contenente bossoli per un peso di 157 grammi, una pressa per ricaricare e produrre proiettili, nonché, 4 trecce di inneschi di polvere da sparo.

Non è stata trovata invece una pistola revolver calibro 38, regolarmente detenuta, per la quale l’uomo, sebbene abbia riferito di averla smarrita da qualche mese con le 6 cartucce caricate nell’arma, non ha presentato denuncia alle Forze dell’Ordine.

Quanto trovato è stato sottoposto a sequestro mentre il 53enne, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, trasferito presso il carcere di Catania Piazza Lanza.