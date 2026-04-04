Sutera come Niscemi, la frana prosegue: famiglie evacuate da abitazioni

Una frana ha colpito il territorio di Sutera, nel Nisseno. Sei famiglie evacuate. Sul posto la protezioni civile, i soccorsi e le forze dell’ordine.

il commissario straordinario del Comune di Sutera, Francesco Mario Fragale, ha nuovamente inviato una lettera agli organi competenti per chiedere un intervento sugli eventi franosi che stanno interessando il territorio. Per alcune famiglie è scattata l’evacuazione immediata. Diverse abitazioni sono state dichiarate inagibili. Fragale spiega nel dettaglio quella che è la situazione, aggravatasi dopo il ciclone Harry. Lo scorso 14 febbraio si è verificato il crollo di alcuni massi dal Monte San Paolino, nel quartiere Rabatello, a ridosso dell’ascensore realizzato per salire al Santuario sul Monte. Successivamente, nella stessa serata e il giorno successivo, domenica 15 febbraio, la situazione si è aggravata con una frana verificatasi in via San Giuseppe, in corso gia’ da alcuni anni.

Una segnalazione era già stata inviata il 25 febbraio dello scorso anno al Dipartimento Regionale della Protezione Civile, perché il quartiere San Giuseppe aveva subito danni per via del ciclone Gabri, risalente al 16 e 17 gennaio 2025, con Sutera inserito tra i Comuni inclusi nelle aree dissestate.

Nonostante sopralluoghi e riscontri “l’intervento – si legge nella lettera – non veniva finanziato a causa di mancanza del nesso di causalità tra il Ciclone Gabri e l’evento franoso”.

Un’altra segnalazione e’ stata inviata dopo quanto e’ accaduto lo scorso febbraio, e “immediatamente venivano interessati ancora una volta il Dipartimento Regionale della Protezione Civile, l’Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta, il Corpo dei Vigili del Fuoco di Caltanissetta e la Prefettura di Caltanissetta”.

A oggi il Comune “non ha intercettato alcun finanziamento al riguardo e il cui bilancio non può affrontare i necessari interventi strutturali – da tempo segnali i rischi per la sicurezza pubblica”.

Per la frana che ha interessato la via San Giuseppe, il Comune ha emesso quattro ordinanze di sgombero, mentre un’altra era stata emessa precedentemente. I vari enti hanno risposto che non ci sono fondi. La lettera è stata inviata al presidente della Regione, alla Protezione Civile Siciliana, all’assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, al commissario di Governo per il contrasto idrogeologico, al Genio Civile e alla Prefettura di Caltanissetta