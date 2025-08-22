Caltanissetta

Tartaruga marina rimane impigliata ad una lenza da pesca, salvata dalla Capitaneria

I militari hanno operato in stretta collaborazione con il personale del WWF

Il personale della Capitaneria di porto di Gela è intervenuto in località Manfria per il recupero di un esemplare di tartaruga marina della specie Caretta Caretta in evidente difficoltà a causa di una lenza da pesca in cui era rimasta impigliato.

Giunti sul posto, i militari hanno operato in stretta collaborazione con il personale del WWF, riuscendo a liberare l’animale dalle attrezzature da pesca che ne compromettevano i movimenti. Successivamente, la tartaruga è stata affidata alle cure specialistiche del WWF, che provvederà al suo completo recupero e, una volta ristabilita, alla successiva reimmissione in mare, nel suo habitat naturale.

L’episodio testimonia ancora una volta l’importanza della sinergia tra cittadini, istituzioni e associazioni ambientaliste nella tutela dell’ambiente marino e delle specie protette che lo popolano.

