Messina

Messina, si dimette il sindaco Federico Basile

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

MESSINA (ITALPRESS) – Il sindaco di Messina Federico Basile, durante una conferenza stampa convocata stamani a Palazzo Zanca ha confermato le proprie dimissioni, la città si prepara al voto anticipato.

-Foto xr6/Italpress-
(ITALPRESS).

