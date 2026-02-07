Messina
Messina, si dimette il sindaco Federico Basile
MESSINA (ITALPRESS) – Il sindaco di Messina Federico Basile, durante una conferenza stampa convocata stamani a Palazzo Zanca ha confermato le proprie dimissioni, la città si prepara al voto anticipato.
