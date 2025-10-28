Cammarata

Al Caseificio Mangiapane di Cammarata il premio Formaggio dell’Anno

Il riconoscimento è stato assegnato al caciocavallo stagionato di Liborio Mangiapane

Pubblicato 49 minuti fa
Da Redazione

Si è svolta, domenica 26 ottobre, nel Centro Congressi di Bergamo Fiera, la serata di gala degli Italian Cheese Awards 2025, il prestigioso concorso che decreta l’eccellenza della produzione casearia nazionale. Una giuria di esperti ha assegnato le 10 ambite statuette dorate ai vincitori delle categorie in gara, mentre la Redazione di Guru Comunicazione ha conferito 6 Premi Speciali per meriti distintivi nel settore. Il riconoscimento più alto, quello di Formaggio dell’Anno, è stato assegnato al Caciocavallo Stagionato di Liborio Mangiapane, opera maestra che unisce la salvaguardia della rara razza Modicana a un profilo gustativo di potenza e armonia, simbolo di una Sicilia autentica e preservata.Dal suo latte eccezionale, Liborio Mangiapane dà vita a un formaggio che segue il ritmo lento delle stagioni, esigendo tempi lunghi e cure costanti. Il risultato è un’opera preziosa, dal colore dorato e da profumi di rara complessità che anticipano un assaggio potente e al contempo armonico: un vero testimone di un territorio unico, preservato dalla natura e dal lavoro di uomini appassionati.

