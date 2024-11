“Spendiamoli Insieme”, il report sulla democrazia partecipata

Sanzioni in ritardo ma pur sempre sanzioni. Almeno per 178 Comuni siciliani e con riferimento ai processi di democrazia partecipata del 2022 sono stati sanzionati, secondo il report realizzato da “Spendiamoli Insieme” e le sanzioni ammontano complessivamente a circa 1 milione 340 mila euro. Tra questi Comuni, ce ne sono 75 per i quali i processi risultano conclusi con tanto di assegnazione dei fondi ai progetti “vincitori” delle preferenze della cittadinanza e poi altri 21 Comuni non sono stati sanzionati ma avrebbero dovuto esserlo. In totale si tratta di 11 Comuni che non hanno mai avviato il processo e di altri 10 Comuni che, pur avendolo avviato, non lo hanno mai concluso. Si aggiunge, per completezza di informazione, Canicattì, che a rigore di normativa non dovrebbe essere sanzionato perché proprio nel 2022 ha dichiarato il dissesto. Comunque sia, i fondi di democrazia partecipata di quell’anno sono stati destinati alle indennità di sindaco e Giunta.