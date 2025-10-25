Cammarata

Donano loculo di proprietà familiare per seppellire migrante, Mangiapane: “gesto di grande umanità”

Il sindaco Mangiapane ha reso noto il grande gesto della famiglia Zarbo

Il Comune di Cammarata ha accolto con profondo rispetto la salma di un giovane extracomunitario, vittima dei recenti e tragici annegamenti.

L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Mangiapane aveva già disposto un loculo comunale per offrire una sepoltura dignitosa, un luogo di pace dove potesse finalmente riposare. Ma la straordinaria sensibilità della famiglia Zarbo di San Giovanni Gemini ha cambiato la programmazione, donando un loculo di proprietà familiare. “Un gesto che testimonia profonda umanità, solidarietà e generosità”, commenta il sindaco che ringraziala famiglia Zarbo, che “con grande cuore ha voluto essere parte di questo momento di pietà e condivisione, dimostrando come la generosità non conosca confini.

Il Sindaco di Cammarata ha atteso la salma, deponendo un omaggio floreale a nome di tutta la cittadinanza. Un fiore, un pensiero, un segno di rispetto verso chi, pur non appartenendo a questa terra, vi ha trovato accoglienza e dignità. Cammarata si conferma ancora una volta terra di umanità, accoglienza e cuore.

