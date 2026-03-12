Elezioni a Cammarata, l’uscente sindaco Mangiapane contro l’imprenditore Giuliano Traina

I cittadini di Cammarata il 24 e il 25 maggio sono chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale. A scendere in campo per la seconda volta l’uscente Giuseppe Mangiapane appoggiato dalla lista civica “Costruire orizzonti”. “È una scelta maturata insieme alle forze politiche che oggi compongono la maggioranza e che, in questi anni, hanno condiviso con me un percorso basato su collaborazione, concretezza e impegno per Cammarata”, dichiara il candidato sindaco Mangiapane che ha come obiettivo principale “proseguire e rafforzare il percorso di rigenerazione urbana già avviato, continuando a valorizzare Cammarata e a consolidarne il ruolo di località turistica, capace di attrarre visitatori e generare nuove opportunità per il territorio. Oggi Cammarata si trova in una fase particolarmente importante della propria rigenerazione urbana: una stagione di rilancio forte, con risultati evidenti e concreti, continua Mangiapane, che sta già dando segnali significativi di cambiamento e che oggi più che mai ha bisogno di continuità, visione e determinazione. Parallelamente, intendiamo confermare e potenziare l’attenzione verso le fasce più deboli della popolazione, affinché la crescita della nostra comunità proceda insieme alla tutela e al sostegno di chi ha più bisogno. Tutto questo continueremo a farlo nel segno della trasparenza, della legalità e di un’azione amministrativa improntata alla serietà, alla correttezza e al rispetto dei cittadini”, ha concluso.

Di contro a sfidare l’uscente primo cittadino c’è Giuliano Traina, titolare di un’azienda operante nel settore rifiuti e ambiente e presidente della società calcio Kamarat. “Cinque anni fa mi sono candidato e adesso ci riprovo sempre con lo steso spirito e con l’amore per la mia città”; dice Traina che si presenta con la lista civica “Idea Comune – Lista civica per Cammarata” e nei prossimi giorni ufficializzerà la sua candidatura e presenterà la sua squadra. “Stiamo ultimando le ultime cose, i consiglieri sono già definiti e stiamo delineando gli assessori. Al momento l’unica cosa certa è che io sono il candidato sindaco, non lo faccio ne per soldi e ne per sacrificio, ma lo faccio perchè questo territorio merita tanto”, dice Traina che ha le idee chiare per quanto riguarda il suo programma e primi obiettivi da compiere, se diventerà sindaco. “Tra le prime cose voglio rendere più vivibile il centro storico e poi rendere lo stadio più fruibile, dando la possibilità a tutti di accedere e soprattutto di accogliere più giovani possibili e avvicinarli allo sport. Sì, sottolinea il candidato Giuliano Traina, ho in testa tutto e un appello lo voglio lanciare a tutta la cittadinanza perchè mi serve il loro appoggio e il loro sostegno“.