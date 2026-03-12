Trovato con droga negli slip e un coltello in auto: denunciato

Un 38enne di Adrano è stato denunciato dalla Polizia di Stato in quanto, a seguito di un controllo di routine, è stato trovato con droga negli slip e un coltello in auto.

I poliziotti delle volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano lo hanno notato, nel primo pomeriggio, nei pressi di piazza Napoli. Alla vista della pattuglia, l’uomo ha accelerato, ma i poliziotti gli hanno intimato l’alt in modo da effettuare tutti gli accertamenti del caso. Sin dalle prima fasi del controllo, il 38enne ha manifestato un certo nervosismo, generando nei poliziotti il sospetto che nascondesse qualcosa. Per questo motivo lo hanno invitato a scendere dall’auto in modo da ispezionare il veicolo. È in questa fase che i poliziotti hanno recuperato, tra i sedili, uno zainetto con all’interno un coltello a serramanico senza che l’uomo riuscisse fornire una giustificazione plausibile sulla presenza dell’oggetto. Non appena i poliziotti hanno riferito di doverlo sottoporre a perquisizione, l’adranita ha spontaneamente tirato fuori dagli slip una bustina in plastica con 10 grammi di marijuana.

La droga e il coltello sono stati sequestrati, mentre il 38enne è stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e porto ingiustificato di coltello, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Contestualmente, i poliziotti del Commissariato hanno compiuto ulteriori verifiche sull’auto, constatando che l’uomo stava circolando senza la necessaria copertura assicurativa per la responsabilità civile e in assenza della revisione periodica del mezzo. Pertanto, per le infrazioni al Codice della Strada, il 38enne è stato verbalizzato con applicazione delle sanzioni accessorie del sequestro amministrativo e della sospensione del mezzo dalla circolazione.