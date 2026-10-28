Furto al cantiere ferroviario di Cammarata, recuperate oltre 200 matasse di alluminio

I carabinieri di Cammarata hanno recuperato oltre 200 matasse di alluminio, lunghe circa 50 metri ciascuna, rubate da un cantiere ferroviario di Rfi. L’operazione è scattata durante la notte in contrada Malandrino, dove i militari hanno individuato due furgoni sospetti, all’interno dei quali erano nascoste 215 matasse, ciascuna lunga circa 50 metri. I due mezzi, intestati a un uomo di 55 anni residente a Palermo e già noto alle forze dell’ordine, sono stati sequestrati. La refurtiva è stata riconsegnata ai tecnici delle Ferrovie, mentre proseguono le indagini per fare luce sul furto e risalire ai responsabili.