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Furto al cantiere ferroviario di Cammarata, recuperate oltre 200 matasse di alluminio

La refurtiva è stata restituita ai tecnici, mentre due furgoni intestati a un pregiudicato di 55 anni sono stati sequestrati

Pubblicato 4 ore fa
Da Redazione

I carabinieri di Cammarata hanno recuperato oltre 200 matasse di alluminio, lunghe circa 50 metri ciascuna, rubate da un cantiere ferroviario di Rfi. L’operazione è scattata durante la notte in contrada Malandrino, dove i militari hanno individuato due furgoni sospetti, all’interno dei quali erano nascoste 215 matasse, ciascuna lunga circa 50 metri. I due mezzi, intestati a un uomo di 55 anni residente a Palermo e già noto alle forze dell’ordine, sono stati sequestrati. La refurtiva è stata riconsegnata ai tecnici delle Ferrovie, mentre proseguono le indagini per fare luce sul furto e risalire ai responsabili.

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