Tenta di violentare la sua educatrice, arrestato 18enne

Un ragazzo di 18 anni è stato arrestato per avere tentato di violentare l’educatrice in una comunità alloggio nella zona di viale Lazio, a Palermo. L’aggressore è stato rintracciato dalla polizia dopo l’allarme lanciato dalla vittima ed è stato portato al carcere Pagliarelli in attesa della convalida del provvedimento da parte del gip del tribunale di Palermo.

L’educatrice ha raccontato di essersi trovata da sola con il 18enne che le aveva chiesto di risolvere un problema con il cellulare. Pochi minuti dopo è scattata l’aggressione. La vittima è riuscita a liberarsi dalla presa dell’indagato e a chiedere aiuto prima alla responsabile del centro, poi alla polizia. Il ragazzo è fuggito. Non appena sono arrivati gli agenti è stata portata dai sanitari del 118 al pronto soccorso ginecologico del Policlinico, dove sono stati avviati tutti gli accertamenti previsti dai protocolli del “percorso rosa”.