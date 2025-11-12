Il cammaratese Giuseppe Leto intona l’inno di Mameli al Columbus Day 2025

“Onorato di aver rappresentato la Sicilia e l’Italia a New York, davanti al Central Park, in occasione del Columbus Day 2025, la festa italiana più importante degli Stati Uniti. Come artista rappresentante dell’associazione O.S.D.I.A. Palermo 3009, sezione della Order Sons and Daughters of Italy in America, è stato un privilegio cantare l’Inno di Mameli nel cuore di Manhattan”, dichiara il giovane Giuseppe Leto.

L’evento si è svolto alla presenza dei rappresentanti delle più importanti associazioni americane che promuovono l’Italia negli USA, insieme ai vertici del Consolato Italiano a New York.

“Un’esperienza di profonda emozione e orgoglio davanti alla statua di Colombo, simbolo del legame tra Italia e America, continua nel post Leto. Con la stessa passione continuo a promuovere la cultura e la musica italiana nel mondo, portando sempre con me un pezzo della nostra terra.”

L’Amministrazione Comunale di Cammarata esprime il proprio vivo orgoglio e le più sincere congratulazioni al concittadino Giuseppe Leto. “Un traguardo di grande prestigio che rende onore non solo alla sua carriera artistica, ma anche alla nostra comunità cammaratese, sempre fiera di vedere i propri figli distinguersi nel mondo per talento, passione e amore per le proprie radici”, dichiara il sindaco Giuseppe Mangiapane.