Cammarata

Poste Italiane: presentati i nuovi uffici di Cammarata e San Giovanni Gemini

I rinnovati uffici postali sono stati ristrutturati nell’ambito del progetto Polis

Pubblicato 21 minuti fa
Da Redazione

Sono stati presentati i rinnovati uffici postali di Cammarata e San Giovanni Gemini, ristrutturati nell’ambito del progetto Polis, alla presenza dei sindaci dei rispettivi comuni Giuseppe Mangiapane e Custode Zimbardo e di alcuni rappresentanti aziendali.

Polis è l’iniziativa di Poste Italiane che coinvolge 7mila uffici postali dei comuni con meno di 15mila abitanti su tutto il territorio nazionale e punta a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale fornendo i servizi della Pubblica Amministrazione ai cittadini. 

Nell’Agrigentino il 70% delle sedi coinvolte nel progetto Polis ha concluso o sta ultimando i lavori strutturali di ammodernamento, per un totale ad oggi di 26 uffici postali interessati dagli interventi. Per i cittadini dei due comuni nel cuore dei monti Sicani cambia così il modo di vivere il proprio ufficio postale. Nell’ambito degli interventi nelle sedi, infatti, è stata realizzata una completa riorganizzazione degli spazi interni, con particolare attenzione al miglioramento del confort facilitando l’accesso agli sportelli con altezze ribassate e la realizzazione di postazioni dotate di sedute. Installato inoltre in entrambe le sedi un totem in un’area self, grazie al quale i clienti possono autenticarsi autonomamente con carta d’identità elettronica o spid e stampare i diversi certificati della Pubblica Amministrazione.

Per i cittadini di Cammarata l’ufficio postale è un punto di riferimento fondamentale per lo sviluppo della vita economica della comunità. Esprimo grande soddisfazione per questi interventi di ammodernamento e ringrazio Poste Italiane per la vicinanza al nostro territorio” – ha dichiarato il primo cittadino Giuseppe Mangiapane.

L’ufficio postale di San Giovanni Gemini costituisce un importante presidio socio-economico sul nostro territorio, che oggi viaggia verso la digitalizzazione, grazie anche al progetto Polis. Come amministrazione, siamo soddisfatti del coinvolgimento della nostra sede di via Alessi e dell’impegno profuso da Poste Italiane per la comunità” – ha dichiarato il sindaco Custode Zimbardo.

I lavori strutturali nelle due sedi restituiscono alla comunità uffici postali rinnovati, in cui i cittadini possono usufruire anche di nuovi servizi che li avvicinano alla Pubblica Amministrazione. Per la nostra azienda è un ulteriore importante traguardo raggiunto sul territorio a sostegno dei piccoli centriha dichiarato il responsabile della filiale di Agrigento di Poste Italiane Antonino Foti.

Per i residenti di Cammarata e San Giovanni Gemini, che contano insieme oltre 13mila abitanti, sono disponibili i servizi “INPS” per i pensionati, quali il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M” e i certificati di stato civile e del circuito ANPR, la banca dati di cui è titolare il Ministero dell’Interno. In futuro saranno attivati altri servizi come la possibilità di richiedere il passaporto, la riemissione di codice fiscale e molto altro.

Disponibili anche due ATM Postamat di ultima generazione, h24 sette giorni su sette, dotati di moderni dispositivi di sicurezza, per pagamento dei bollettini prestampati e operazioni di prelievo, interrogazione movimenti e ricariche telefoniche.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 44 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Marco Masini al Palaforum Bellavia: informazioni su viabilità, accessi e parcheggi
Ultime Notizie

Oltre 1 milione di euro a 16 Comuni dell’area Agrigento ovest per la raccolta differenziata
Cammarata

Poste Italiane: presentati i nuovi uffici di Cammarata e San Giovanni Gemini
Ultime Notizie

Sorpreso a spacciare in strada, arrestato 45enne
dalla Regione

Sicurezza, dalla Regione 15 mln per videosorveglianza urbana
dalla Regione

Sicilia, da Regione ok alla stabilizzazione di 259 personale Asu
banner italpress istituzionale banner italpress tv