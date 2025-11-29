Poste Italiane: presentati i nuovi uffici di Cammarata e San Giovanni Gemini

Sono stati presentati i rinnovati uffici postali di Cammarata e San Giovanni Gemini, ristrutturati nell’ambito del progetto Polis, alla presenza dei sindaci dei rispettivi comuni Giuseppe Mangiapane e Custode Zimbardo e di alcuni rappresentanti aziendali.

Polis è l’iniziativa di Poste Italiane che coinvolge 7mila uffici postali dei comuni con meno di 15mila abitanti su tutto il territorio nazionale e punta a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale fornendo i servizi della Pubblica Amministrazione ai cittadini.

Nell’Agrigentino il 70% delle sedi coinvolte nel progetto Polis ha concluso o sta ultimando i lavori strutturali di ammodernamento, per un totale ad oggi di 26 uffici postali interessati dagli interventi. Per i cittadini dei due comuni nel cuore dei monti Sicani cambia così il modo di vivere il proprio ufficio postale. Nell’ambito degli interventi nelle sedi, infatti, è stata realizzata una completa riorganizzazione degli spazi interni, con particolare attenzione al miglioramento del confort facilitando l’accesso agli sportelli con altezze ribassate e la realizzazione di postazioni dotate di sedute. Installato inoltre in entrambe le sedi un totem in un’area self, grazie al quale i clienti possono autenticarsi autonomamente con carta d’identità elettronica o spid e stampare i diversi certificati della Pubblica Amministrazione.

“Per i cittadini di Cammarata l’ufficio postale è un punto di riferimento fondamentale per lo sviluppo della vita economica della comunità. Esprimo grande soddisfazione per questi interventi di ammodernamento e ringrazio Poste Italiane per la vicinanza al nostro territorio” – ha dichiarato il primo cittadino Giuseppe Mangiapane.

“L’ufficio postale di San Giovanni Gemini costituisce un importante presidio socio-economico sul nostro territorio, che oggi viaggia verso la digitalizzazione, grazie anche al progetto Polis. Come amministrazione, siamo soddisfatti del coinvolgimento della nostra sede di via Alessi e dell’impegno profuso da Poste Italiane per la comunità” – ha dichiarato il sindaco Custode Zimbardo.

“I lavori strutturali nelle due sedi restituiscono alla comunità uffici postali rinnovati, in cui i cittadini possono usufruire anche di nuovi servizi che li avvicinano alla Pubblica Amministrazione. Per la nostra azienda è un ulteriore importante traguardo raggiunto sul territorio a sostegno dei piccoli centri” – ha dichiarato il responsabile della filiale di Agrigento di Poste Italiane Antonino Foti.

Per i residenti di Cammarata e San Giovanni Gemini, che contano insieme oltre 13mila abitanti, sono disponibili i servizi “INPS” per i pensionati, quali il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M” e i certificati di stato civile e del circuito ANPR, la banca dati di cui è titolare il Ministero dell’Interno. In futuro saranno attivati altri servizi come la possibilità di richiedere il passaporto, la riemissione di codice fiscale e molto altro.

Disponibili anche due ATM Postamat di ultima generazione, h24 sette giorni su sette, dotati di moderni dispositivi di sicurezza, per pagamento dei bollettini prestampati e operazioni di prelievo, interrogazione movimenti e ricariche telefoniche.