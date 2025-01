Radio Gemini nella giuria radio al Festival di Sanremo

Un nuovo ed entusiasmante traguardo per Radio Gemini, che per la prima volta entrerà a far parte della prestigiosa Giuria delle Radio alla 75ª edizione del Festival di Sanremo. Un riconoscimento importante per un’emittente storica, che dal 1976 trasmette da San Giovanni Gemini e Cammarata, coprendo tutto l’hinterland e diventando un punto di riferimento per la comunità montana.

Dal martedì 11 al sabato 15 febbraio, Radio Gemini avrà l’onore di esprimere il proprio giudizio sulle canzoni in gara, insieme a sole 190 radio selezionate in tutta Italia per la loro trasmissione in FM. Un ruolo di grande prestigio, che permette all’emittente di dare voce ai gusti e alle preferenze dei suoi fedeli ascoltatori, portando al Festival il punto di vista di una comunità che da sempre vive la musica con passione.

“La nostra partecipazione alla Giuria delle Radio di Sanremo è un riconoscimento al lavoro che svolgiamo ogni giorno con dedizione e passione,” ha dichiarato la direzione di Radio Gemini. “Siamo orgogliosi di poter rappresentare questo pezzo di Sicilia in un evento così importante per la musica italiana.”

L’entusiasmo è già alle stelle tra gli ascoltatori, che potranno seguire aggiornamenti, curiosità e retroscena direttamente sulle frequenze di Radio Gemini e sui suoi canali digitali grazie anche ai contributi di In blu 2000.

Un’occasione unica per vivere il Festival di Sanremo 2025 con una prospettiva tutta nuova e sentirsi parte di questa straordinaria avventura musicale.