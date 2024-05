Si scaglia contro i carabinieri che usano il taser, arrestato 42enne 

I carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Cammarata hanno arrestato un disoccupatosi del posto di 42 anni per le ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. I militari dell’Arma sono intervenuti nell’abitazione dell’uomo dove erano stati segnalati alcuni disordini.

Il 42enne, in evidente escandescenza, stava lanciando dal balcone di casa bottiglie di vetro e bidoni della spazzatura. All’arrivo dei carabinieri si è anche scagliato al loro indirizzo ferendo un militare. Quest’ultimo è stato trasferito in ospedale dove gli sono stati diagnosticati dieci giorni di prognosi. L’uomo è stato immobilizzato con il taser e arrestato in flagranza di reato.