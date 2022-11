Campobello di Licata, approvato il bilancio di previsione 2022-2024

Il consiglio comunale di Campobello di Licata ha approvato il bilancio di previsione 2022-2024.

“Ci siamo trovati a deliberare sul bilancio soltanto a Novembre, consapevoli che il problema è drammaticamente comune in Sicilia: basti pensare che su 391 Comuni, più di 300 ancora oggi non riescono ad approvare il bilancio a causa dell’aumento fortemente considerevole delle bollette energetiche.Ciononostante l’obiettivo che ci poniamo per l’immediato futuro è quello di approvare i prossimi bilanci in termini più celeri”, dichiara in una nota il sindaco Antonio Pitruzzella.

“Con questa approvazione siamo riusciti a dare copertura al piano di riequilibrio (dal quale fortunatamente stiamo per uscire). Il nostro è un bilancio che malgrado le difficoltà riesce a dare copertura a diversi servizi, senza trascurare le politiche sociali, dove sono stanziati intorno a 600 mila euro per aiutare le famiglie in difficoltà, i bambini, gli anziani e le persone fragili. Con le scarse risorse a disposizione, la volontà della maggioranza e dell’amministrazione è stata quella di andare incontro a situazioni che riteniamo fortemente problematiche”, continua il primo cittadino. “Consapevoli che stiamo dando il massimo per la nostra comunità e che non è assolutamente possibile soddisfare le svariate e spesso confliggenti richieste dei nostri cittadini, non ci resta che rimboccarci le maniche e continuare a lavorare con grande dedizione per meritare la fiducia accordataci nelle scorse elezioni”.