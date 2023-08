Campobello di Licata, Teresa Burgio è il nuovo commissario straordinario

E’ l’avvocato Teresa Burgio, segretario comunale attualmente in servizio nella sede di Naro, il commissario straordinario per la gestione del Comune di Campobello di Licata. A nominarla l’assessore regionale per le autonomie locali, Andrea Barbaro Messina, che ha firmato il decreto di presa atto dell’avvenuta decadenza del sindaco Pitruzzella, della giunta comunale e del consiglio comunale di Campobello di Licata.

Il commissario straordinario dovrà governare il comune sino alla prossima primavera, quando si svolgeranno le elezioni comunali che non hanno potuto svolgersi nella tornata del 22 e 23 ottobre, essendo già stati convocati i comizi elettorali con decreto dello scorso 21 agosto.

Il sindaco è decaduto dopo la sentenza del Cga che ha annullato le amministrative del 14 giugno del 2022 perché le schede elettorali sulle quali si sono espressi i cittadini non erano state stampate in maniera conforme.