Accesso agli atti negato dall’Asp di Agrigento: il Tar ordina consegna documenti ad ex primario di Canicattì

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta) ha accolto il ricorso presentato ai sensi dell’art. 116 del Codice del Processo Amministrativo dal dottor G. A., ex primario ospedaliero originario di Canicattì, ed ha ordinato all’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento l’esibizione di una serie di documenti fondamentali relativi al calcolo della retribuzione di risultato. Il professionista, che ha prestato servizio presso l’ASP di Agrigento sino al collocamento in quiescenza avvenuto nel giugno 2025, ha ricoperto per diversi anni prestigiosi e complessi incarichi ad interim, tra cui la direzione di Unità Operative Complesse e di Dipartimenti aziendali presso i presidi ospedalieri di Canicattì e Licata.

Al fine di verificare la congruità degli emolumenti percepiti a titolo di retribuzione di risultato legati all’effettivo rendimento per le mansioni svolte dal 2017 al 2025, il medico aveva inoltrato in data 30 gennaio 2026 una formale istanza di accesso agli atti. Tra i documenti richiesti figuravano le schede di budget, i verbali di condivisione degli obiettivi, i documenti di valorizzazione della performance e le relazioni dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). Tuttavia, dinanzi alla completa inerzia e al silenzio serbato dall’ASP di Agrigento, si è formato il silenzio in adempimento che ha costretto il professionista ad adire le vie legali. Nel giudizio dinanzi al TAR, il dottor G. A. è stato rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia e Caterina Noemi Calcagno. I legali hanno evidenziato la piena sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, nonché il nesso di stretta strumentalità tra la documentazione richiesta e la tutela in sede giurisdizionale dei diritti economici del ricorrente.

I giudici amministrativi della Quarta Sezione di Palermo (Presidente Francesco Bruno, Estensore Luca Girardi) hanno ritenuto il ricorso pienamente fondato. Con la sentenza pubblicata il 2 novembre 2026, il TAR ha ribadito che il diritto di accesso costituisce un principio generale dell’attività amministrativa volte a garantire trasparenza ed imparzialità. Di conseguenza, il Tribunale ha annullato il silenzio-diniego e ha condannato l’ASP di Agrigento ad ostendere la documentazione richiesta entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, oltre al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente.