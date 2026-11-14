“Atti sessuali con la nipotina di 5 anni”, il processo ad un 72enne è da rifare 

La terza sezione della Corte di appello di Palermo ha dichiarato nulla la sentenza del tribunale di Sciacca con la quale erano stati inflitti 7 anni di reclusione ad un 72enne per corruzione di minorenne e atti sessuali con la nipotina. La Corte di appello ha trasmesso gli atti alla Corte di assise di Agrigento che adesso diventa competente. L’annullamento del verdetto è un caso prettamente “tecnico” dovuto, secondo quanto emerso, ad un difetto di giurisdizione poiché uno dei capi di imputazione contestati – la corruzione di minore – è di competenza della Corte di assise. La vicenda risale all’estate 2021 quando la bambina, dopo essere stata affidata al nonno, raccontò i fatti ai genitori.