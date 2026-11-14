“Atti sessuali con la nipotina di 5 anni”, il processo ad un 72enne è da rifare
La Corte di appello ha trasmesso gli atti alla Corte di assise di Agrigento che adesso diventa competente
La terza sezione della Corte di appello di Palermo ha dichiarato nulla la sentenza del tribunale di Sciacca con la quale erano stati inflitti 7 anni di reclusione ad un 72enne per corruzione di minorenne e atti sessuali con la nipotina. La Corte di appello ha trasmesso gli atti alla Corte di assise di Agrigento che adesso diventa competente. L’annullamento del verdetto è un caso prettamente “tecnico” dovuto, secondo quanto emerso, ad un difetto di giurisdizione poiché uno dei capi di imputazione contestati – la corruzione di minore – è di competenza della Corte di assise. La vicenda risale all’estate 2021 quando la bambina, dopo essere stata affidata al nonno, raccontò i fatti ai genitori.