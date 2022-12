Calcio a 5 serie C2, Città di Canicattì vince 11-3 il finale contro la Stella Rossa Santa Tecla Acireale

Spettacolo sul parquet del Pala Mario Mura di Canicattì con tantissimo divertimento per il numeroso pubblico presente nella vittoria casalinga del Città di Canicattì C5 contro la squadra Stella Rossa Santa Tecla di Acireale.

Gara approcciata con la giusta testa e con la consapevolezza dei propri mezzi da parte dei biancorossi guidati in maniera impeccabile, come sempre, da mister Claudio Calandra, non facendo mai entrare in partita gli avversari portandosi sul 4 a 0 già dopo il primo quarto d’ora.

Nonostante il risultato già in cassaforte i ragazzi, di Mister Calandra, continuano a tessere, sul campo, trame di gioco di alto livello chiudendo il primo tempo sul risultato di 5 a 1.

La seconda frazione di gioco continua sulla falsa riga del primo con gli avversari che cercano di tamponare le azioni tambureggianti del roster biancorosso che continua a regalare grande Futsal facendo davvero divertire i propri spettatori con un susseguirsi di goal andando a fissare il finale sul 11 a 3.

Anche in questa gara alcune defezioni, oltre a quella di Missione, in fase di recupero, quella di Giancone fuori gioco per influenza e Provvidenza, Cani ed Ilardo a mezzo servizio per lo stesso motivo, ciò nonostante, questo, non viene percepito durante la gara e questo significa che i ragazzi pian piano vanno assimilando le direttive del mister creando una propria identità di squadra permettendogli di ruotare tutta la rosa a disposizione

In goal per il Città di Canicattì C5:

Casali Marco X4

Corsino Gianluca X3

Ilardo Gero X2

Provvidenza Domenico X1

Cani Giuseppe X1