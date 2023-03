Calcio, la maglia azzurra del bomber Retegui consegnata al sindaco Corbo

Il Sindaco di Canicattì Vincenzo Corbo questa mattina presso il palazzo di Città ha ricevuto la visita del giornalista sportivo Peppe Di Stefano di Sky Sport e del suo staff che gli ha consegnato la maglia della Nazionale Italiana di Calcio del “racinaro” Mateo Retegui fresco di debutto in Maglia Azzurra è andato a segno in entrambi gli incontri finora giocati per le qualificazioni ai prossimi Europei.

“Insieme abbiamo ripercorso le origini dell’atleta Italo-Argentino oltre ai luoghi dove hanno vissuto i suoi anni. È grazie a loro infatti che il Nostro Mateo oggi può indossare la gloriosa Maglia Azzurra e contiamo di averlo al più presto ospite della città di Canicattì”, ha dichiarato il primo cittadino a margine dell’incontro che nei giorni scorsi aveva anche annunciato di ricevere il giovane giocatore e di donargli la cittadinanza onoraria.