Canicattì, crolla cornicione di un palazzo: paura tra i residenti

Panico e paura nella tarda serata di ieri a Canicattì, tra la via Enrico Toti e la via Resistenza per il crollo del cornicione di un palazzo. Prima un boato e poi la strada piena di detriti. Non si registrano feriti né danneggiamenti ad auto ma la paura è stata tanta.

A lanciare l’allarme sono stati i residenti; sul posto si sono recati le forze dell’ordine e una squadra dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area. (Foto Giornale Centro Sicilia)