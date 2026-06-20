Canicattì

Canicattì, crolla cornicione di un palazzo: paura tra i residenti

Non si registrano danni a cose o persone

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Panico e paura nella tarda serata di ieri a Canicattì, tra la via Enrico Toti e la via Resistenza per il crollo del cornicione di un palazzo. Prima un boato e poi la strada piena di detriti. Non si registrano feriti né danneggiamenti ad auto ma la paura è stata tanta.
A lanciare l’allarme sono stati i residenti; sul posto si sono recati le forze dell’ordine e una squadra dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area. (Foto Giornale Centro Sicilia)

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