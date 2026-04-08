Canicattì, domani si discute la mozione di sfiducia del sindaco Corbo
Perché il documento venga approvato occorrerà il voto favorevole di almeno 15 consiglieri sui 24 che compongono l’assemblea cittadina.
Si discuterà domani 9 aprile alle 19 la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Vincenzo Corbo; a convocare la seduta è il presidente del Consiglio comunale Domenico Licata.
Perché il documento venga approvato occorrerà il voto favorevole di almeno 15 consiglieri sui 24 che compongono l’assemblea cittadina. Al momento sono 14 i firmatari della mozione contro Corbo: Angelo Cuva, Gianluca Cilia, Fabio Falcone, Calogero Muratore, Giangaspare Di Falco, Giuseppe Alaimo, Calogero Restivo, Dario Curto, Daniele Marchese Ragona, Giuseppe La Licata e Anita Sciabbarrasi. All’appello mancherebbe dunque un solo voto per raggiungere la maggioranza necessaria.
Mozione che sarebbe nata dal malcontento per la gestione amministrativa e per alcune scelte politiche ritenute divisive da parte del sindaco Corbo.