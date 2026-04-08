Agrigento
ASP Agrigento, il dottor Ennio Ciotta nuovo direttore del Dipartimento Cardiovascolare
Il neodirettore è stato ricevuto dal direttore Capodieci, e dal direttore dell’Area Gestione Risorse Umane ASP, Massimo Petrantoni
Nominato il neodirettore del Dipartimento Cardiovascolare dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento. Si tratta del dottor Ennio Ciotta, stimato professionista che, al termine delle procedure concorsuali, è stato ricevuto dal direttore generale ASP, Giuseppe Capodieci, e dal direttore dell’Area Gestione Risorse Umane ASP, Massimo Petrantoni, per la formale sottoscrizione del contratto con il quale assume l’incarico quinquennale.
Redazione
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