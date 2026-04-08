Agrigento

ASP Agrigento, il dottor Ennio Ciotta nuovo direttore del Dipartimento Cardiovascolare

Il neodirettore è stato ricevuto dal direttore Capodieci, e dal direttore dell’Area Gestione Risorse Umane ASP, Massimo Petrantoni

Pubblicato 37 minuti fa
Da Redazione

Nominato il neodirettore del Dipartimento Cardiovascolare dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento. Si tratta del dottor Ennio Ciotta, stimato professionista che, al termine delle procedure concorsuali, è stato ricevuto dal direttore generale ASP, Giuseppe Capodieci, e dal direttore dell’Area Gestione Risorse Umane ASP, Massimo Petrantoni, per la formale sottoscrizione del contratto con il quale assume l’incarico quinquennale.

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