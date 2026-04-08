Carnevali d’Italia 2026, primo premio al carro allegorico di Sciacca

Il carro allegorico “Toda gioia Toda alegria, destinazione Bahia”, del Carnevale di Sciacca 2026, classificatosi secondo nella manifestazione saccense, si è aggiudicato il premio Carnevali d’Italia 2026. L’opera in cartapesta realizzata dall’associazione Nuova Arte 96, guidata dal presidente Alessandro Segreto che dichiara: “un prestigioso riconoscimento che accogliamo insieme a tutti voi che ci avete sostenuto e amato. Vogliamo ringraziare di cuore tutte le associazioni, le istituzioni e le persone che ci hanno accompagnato in questo percorso. Il vostro affetto e la vostra passione sono stati fondamentali per raggiungere questo traguardo. Siamo infinitamente onorati di rappresentare la nostra comunità e di aver fatto conoscere il nostro Carnevale in tutta Italia”.