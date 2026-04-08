Sciacca

Carnevali d’Italia 2026, primo premio al carro allegorico di Sciacca

Il carro “Toda gioia Toda alegria, destinazione Bahia” è l'opera in cartapesta realizzata dall’associazione Nuova Arte 96

Pubblicato 59 minuti fa
Da Redazione

Il carro allegorico “Toda gioia Toda alegria, destinazione Bahia”, del Carnevale di Sciacca 2026, classificatosi secondo nella manifestazione saccense, si è aggiudicato il premio Carnevali d’Italia 2026. L’opera in cartapesta realizzata dall’associazione Nuova Arte 96, guidata dal presidente Alessandro Segreto che dichiara: “un prestigioso riconoscimento che accogliamo insieme a tutti voi che ci avete sostenuto e amato. Vogliamo ringraziare di cuore tutte le associazioni, le istituzioni e le persone che ci hanno accompagnato in questo percorso. Il vostro affetto e la vostra passione sono stati fondamentali per raggiungere questo traguardo. Siamo infinitamente onorati di rappresentare la nostra comunità e di aver fatto conoscere il nostro Carnevale in tutta Italia”.

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