Controlli per la tutela della salute e dei lavoratori: 3 denunce e sanzioni

Nell’ambito di un’attività di controllo coordinata effettuata nel territorio nei comuni di Viagrande e Trecastagni i Carabinieri delle locali stazioni hanno effettuato ispezioni unitamente ai colleghi del NAS, Nucleo Antisofisticazione e Sanità e del NIL Nucleo Ispettorato del Lavoro.

A Viagrande, al termine dell’accesso ispettivo effettuato per una gastronomia di prodotti ittici, il titolare, un 47enne del posto è stato sanzionato amministrativamente per un totale di 4.500 euro per prodotti ittici risultati privi di tracciabilità. All’interno dell’attività commerciale i militari dell’Arma hanno sequestrato 11 kg di prodotti ittici, per i quali il 47enne non è stato in grado di dimostrare la provenienza e l’origine dei prodotti. I controlli, effettuati per un negozio di ortofrutta di Viagrande, hanno fatto scattare la denuncia, sulla scorta degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale per la titolare, una 59enne del posto, la quale si è resa responsabile di violazioni in materia di tutela dei lavoratori. E’ stata disposta la sospensione dell’attività e sono state comminate alla donna ammende per un importo di 1.850 euro oltre a sanzioni amministrative per 6.400 euro. Recuperata la somma di 2.000 euro tra contributi previdenziali ed assistenziali.

Sempre nel territorio di Viagrande, il 32enne titolare di una società di autonoleggio, un 32enne del posto,è stato deferito all’Autorità giudiziaria ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva,per omessa registrazione al portale CARGOS del Ministero dell’Interno, piattaforma informatica destinata alla comunicazione obbligatoria dei dati identificativi dei soggetti che noleggiano autoveicoli (senza conducente). Analogamente, in territorio del comune di Trecastagni, un 54enne residente a Zafferana Etnea, titolare di un autonoleggio è stato denunciato per omessa registrazione al portale Cargos.