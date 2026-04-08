Cultura

Teatro della Posta Vecchia, Stefania Blandeburgo porta in scena “Femmine vaganti”

L’appuntamento, che rientra nel cartellone di eventi che sta riscuotendo tanto successo di critica, è in programma sabato 11 aprile alle ore 21 e - in replica - domenica 12 aprile alle ore 18

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Nuovo appuntamento al teatro della Posta Vecchia di Agrigento con “Femmine vaganti – bizzarra indagine su donne resistenti”, lo spettacolo di Antonio Pandolfo portato in scena dall’attrice siciliana Stefania Blandeburgo. L’appuntamento, che rientra nel cartellone di eventi che sta riscuotendo tanto successo di critica, è in programma sabato 11 aprile alle ore 21 e – in replica – domenica 12 aprile alle ore 18.

Lo spettacolo parla di alcune donne (o forse di tutte) in una narrazione sul mondo femminile. I personaggi si ritrovano in racconti apparentemente differenti: donne distanti, ma dalle sfumature sovrapposte, che inseguono i propri pensieri per trovare una pace che si rivela lontana e sfuocata. Talvolta si cerca solo di sopravvivere e l’ironia può essere un’arma vincente. Donne che raccontano il loro vissuto, tra crisi e redenzioni, alla ricerca di una sana centratura emotiva e sentimentale. Tra risate e riflessioni si gioca sulla resistenza delle “femmine”, a volte maltrattate, offese, isolate o abbandonate; vagano cercando un angolo sicuro, dove non soffrire, ma bisogna ripartire dall’amore per sé stessi.

Protagonista assoluta dello spettacolo Stefania Blandeburgo, apprezzata attrice di teatro che nella sua carriera ha collaborato con Pietro Carriglio, Gino Landi, Ficarra e Picone e molti altri. Blandeburgo è conosciuta anche per interpretazioni di successo sul piccolo schermo come “La Piovra”, “Il Giovane Montalbano”, “Il cacciatore”, “Vita da Carlo” e “I fratelli Corsaro”. 

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