Lampedusa

Migranti, sei sbarchi nelle ultime ore a Lampedusa

Tutti, dopo un primo triage sanitario fatto a molo Favarolo, sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono 180 ospiti

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Sono 163 i migranti sbarcati nelle ultime ore a Lampedusa. Sei i natanti, cinque salpati dalla Libia e uno da Zarzis in Tunisia, soccorsi dalle motovedette di Guardia costiera, Guardia di finanza e dell’assetto danese di Frontex.

I gruppi erano composti da 7 a 45 persone, provenienti da Sudan, Afghanistan, Etiopia, Bangladesh, Egitto, Eritrea, Somalia, Ciad, Gambia e Pakistan. I migranti hanno riferito di voler raggiungere Francia, Inghilterra, Svizzera, Germania e Olanda. Tutti, dopo un primo triage sanitario fatto a molo Favarolo, sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono 180 ospiti.

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