I Carabinieri ricordano il maresciallo Guazzelli, De Tullio: “figura simbolo di questo territorio”





I Carabinieri di Agrigento, alla presenza dei familiari e delle autorità civili e militari della provincia, Magistrati in quiescenza e una rappresentanza della locale Associazione Nazionale Carabinieri in congedo, hanno ricordato questa mattina con una messa presso la Chiesa di San Nicola, officiata da Don Salvatore Falzone, il Maresciallo Maggiore “Aiutante” dei Carabinieri Giuliano Guazzelli, Medaglia d’Oro al Valor Civile “alla memoria”, assassinato dalla mafia il 4 aprile 1992.

“È un momento importante, di commemorazione è il 34º anniversario del sacrificio del maresciallo Guazzeli, per ricordare un uomo, un carabiniere, che ha dedicato la sua vita, la sua carriera a questa terra per renderla migliore e liberarla dalle mafie. Oggi siamo qui in un posto simbolo proprio per ricordare i valori che ci vengono trasmessi dalla figura del maresciallo Guazzelli e lo facciamo assieme alle istituzioni, ai rappresentanti della comunità e quindi è un giorno particolarmente significativo non solo per l’arma dei carabinieri, ma proprio per questo territorio”, ha dichiarato il comandante provinciale dei Carabinieri di Agrigento, Colonnello Nicola De Tullio a margine della cerimonia commemorativa che si è svolta presso il viadotto Guazzelli, luogo dell’agguato, dove è stata deposta una corona di alloro per il maresciallo Guazzelli.