Canicattì, farmacista scippata all’uscita del negozio: portato via l’incasso della giornata

Una farmacista cinquantenne di Canicattì è stata vittima di un furto all’uscita dell’esercizio commerciale che aveva appena chiuso dopo una giornata di lavoro. Un malvivente, aspettando che la donna chiudesse l’attività, l’ha sorpresa alle spalle scippandole via la borsa all’interno della quale era custodito l’incasso giornaliero. Il bottino è di circa 1.500 euro. Il fatto è avvenuto mercoledì sera.

Tanto spavento per la donna, soccorsa da alcuni passanti che hanno assistito alla scena. Per fortuna non ha riportato conseguenze fisiche. Il ladro, invece, è riuscito a fuggire con la borsa. All’interno, oltre l’incasso della giornata, c’erano anche le chiavi della farmacia, documenti ed effetti personali. Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di Canicattì.