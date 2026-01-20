Canicattì

Canicattì, in fiamme furgone di un venditore ambulante: al via indagini

Il mezzo è andato completamente distrutto dalle fiamme; incerte le cause dell'incendio

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Un incendio ha completamente distrutto un furgone di proprietà di un venditore ambulante che si trovava parcheggiato in piazza XXIV Maggio nei pressi della chiesa Madre a Canicattì. Scattato l’allarme sul posto sono giunti i Vigili del fuoco del locale distaccamento che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area. Il mezzo è stato completamente incenerito dal fuoco. Saranno le indagini adesso a stabilire se si tratti di un incendio di natura dolosa oppure se a causare la scintilla iniziale possa essere stato un corto circuito all’ impianto elettrico del mezzo. Indagini in corso da parte delle forze dell’ordine. (Foto Verinews)

