Storica decisione del tribunale di Agrigento, cancellati 122 mila euro di debiti ad un lavoratore

Il tribunale di Agrigento ha cancellato tutti i debiti, pari a 122 mila euro, a un lavoratore che si era indebitato senza colpa e non riusciva piu’ a pagare. La decisione, firmata il 12 gennaio 2026 dal giudice Silvia Capitano, e’ la prima di questo tipo emessa in citta’ dopo la nuova legge che consente di aiutare chi ha un reddito troppo basso per sostenere le spese familiari. Il risultato e’ stato possibile grazie al lavoro di Valeria Ciancimino, dell’organismo “I Diritti del debitore”, e dell’avvocato Vincenza Vella.

Il tribunale ha riconosciuto che lo stipendio del lavoratore, impiegato part-time, era interamente assorbito dalle spese per la famiglia e che non aveva colpe nel suo indebitamento. Con questa decisione il tribunale gli ha dato la possibilita’ di ripartire senza il peso dei debiti e di tornare a vivere con dignita’. Stella Vella, referente dell’organismo, ha spiegato che si tratta di una misura importante per chi si trova in gravi difficolta’ economiche e vuole ricominciare.