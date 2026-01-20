Consorzi di Bonifica, Leonardo Mulè confermato segretario Filbi Agrigento

Il congresso della Filbi Agrigento, l’organizzazione Uil di lavoratrici e lavoratori dei Consorzi di Bonifica, ha confermato oggi Leonardo Mulè alla carica di segretario territoriale. Eletti pure i Rappresentanti sindacali aziendali, che sono Giuseppe Di Grigoli, Angelo Di Maria e Giuseppe Sorce. All’assemblea hanno partecipato in videocollegamento i segretari generali di Filbi e Filbi Sicilia, Francesca Torregrossa ed Enzo Savarino.

Quarantasettenne di Ribera, dipendente del Consorzio 3, Mulè nel suo intervento s’è soffermato sulla “storia infinita dei ritardi nella corresponsione degli stipendi, che dura ancora adesso ad Agrigento dove siamo in attesa di ricevere dicembre e tredicesima”. “E così sarà chissà per quanto – ha esclamato – poiché la Regione ha erogato un contributo insufficiente a coprire tutto il 2025!”

Il segretario territoriale della Filbi ha, poi, ricordato “come l’ente agrigentino dopo le recenti stabilizzazioni disponga adesso di 329 dipendenti che chiedono soltanto di poter operare in piena efficienza e serenità”. Ha, quindi, concluso: “Aspettando la riforma della Bonifica siciliana per risollevare un sistema consortile gravato fra l’altro da continui pignoramenti di fornitori non pagati, chiediamo alla Regione che almeno garantisca risorse certe per dare copertura piena alle spese per il personale nel rispetto del nuovo contratto di lavoro”.