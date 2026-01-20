Danni del maltempo a Ribera, il sindaco invita alla prudenza e alla collaborazione

In relazione all’allerta meteo in corso, nel corso della mattinata odierna sono stati effettuati diversi interventi sul territorio di Ribera a seguito delle avverse condizioni meteorologiche.

In particolare i volontari della protezione civile insieme alla Polizia locale, i componenti del Centro Operativo Comunale e la squadra dell’Ufficio Manutenzione, è intervenuta per la caduta di alberi e rami in varie zone del territorio; caduta di alcuni pali della pubblica illuminazione; intervento sul costone di Seccagrande, danneggiato dalla forte mareggiata, con interruzione del viale Leonardo Da Vinci nel tratto che conduce a via dei Gelsomini.

Al momento non si segnalano ulteriori danni, e nessun ferito. Erano inoltre presenti anche il Sindaco Matteo Ruvolo e il Vice Sindaco Leonardo Augello, che rivolgono un sentito ringraziamento a tutto il personale e ai volontari impegnati nel fronteggiare l’emergenza determinata dal maltempo e rinnovano l’invito alla cittadinanza ad evitare spostamenti non necessari, a a non recarsi presso la costa, la marina, le rive dei fiumi;a evitare attraversamenti, fiumi, foci e tutte le località che, allo stato attuale, rappresentano un pericolo.

Nel corso del pomeriggio seguiranno ulteriori aggiornamenti, dopo la ricezione del nuovo bollettino della Protezione Civile.