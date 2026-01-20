Ribera

Danni del maltempo a Ribera, il sindaco invita alla prudenza e alla collaborazione

Diversi interventi sul territorio di Ribera a seguito delle avverse condizioni meteorologiche.

Pubblicato 41 minuti fa
Da Redazione

In relazione all’allerta meteo in corso, nel corso della mattinata odierna sono stati effettuati diversi interventi sul territorio di Ribera a seguito delle avverse condizioni meteorologiche.

In particolare i volontari della protezione civile insieme alla Polizia locale, i componenti del Centro Operativo Comunale e la squadra dell’Ufficio Manutenzione, è intervenuta per la caduta di alberi e rami in varie zone del territorio; caduta di alcuni pali della pubblica illuminazione; intervento sul costone di Seccagrande, danneggiato dalla forte mareggiata, con interruzione del viale Leonardo Da Vinci nel tratto che conduce a via dei Gelsomini.

Al momento non si segnalano ulteriori danni, e nessun ferito. Erano inoltre presenti anche il Sindaco Matteo Ruvolo e il Vice Sindaco Leonardo Augello, che rivolgono un sentito ringraziamento a tutto il personale e ai volontari impegnati nel fronteggiare l’emergenza determinata dal maltempo e rinnovano l’invito alla cittadinanza ad evitare spostamenti non necessari, a a non recarsi presso la costa, la marina, le rive dei fiumi;a evitare attraversamenti, fiumi, foci e tutte le località che, allo stato attuale, rappresentano un pericolo.

Nel corso del pomeriggio seguiranno ulteriori aggiornamenti, dopo la ricezione del nuovo bollettino della Protezione Civile.

