Canicattì, lutto cittadino per i 4 operai morto in incidente stradale

Il sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo, facendosi interprete del sentimento di unanime sgomento per il drammatico incidente stradale avvenuto stamani lungo la Strada Statale 123, con ordinanza n.181 del 26/10/2026, ha disposto la proclamazione del lutto cittadino per mercoledì 28 ottobre 2026, in concomitanza con la celebrazione delle esequie.

I funerali si svolgeranno il 28 ottobre alle ore 15:30 nella Chiesa di Santa Chiara a Canicattì.

Per la giornata del lutto cittadino saranno esposte le Bandiere a mezz’asta sugli edifici pubblici comunali e sospese tutte le manifestazioni pubbliche di natura ludica o ricreativa fino alla conclusione delle esequie.

In segno di vicinanza e profondo rispetto per il dolore delle famiglie Agrò, Giordano, Di Vincenzo e Ferrigno, si invita tutta la cittadinanza, le istituzioni, le scuole e le attività commerciali a manifestare il proprio cordoglio e a partecipare al lutto nelle forme ritenute più opportune durante lo svolgimento delle funzioni religiose.