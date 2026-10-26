La strage di operai a Naro, AIFVS APS: “Sicurezza stradale deve essere una priorità”

“Con la più sincera vicinanza ai loro familiari, ai quali va tutto il nostro cordoglio, credo sia doveroso fare una riflessione. Oggi il sacrificio di queste persone Antonio, Diego, Antonino e Gioacchino Liborio ,ci invita a riflettere su un tema fondamentale: la sicurezza stradale e il rispetto delle regole del Codice della Strada. Troppo spesso, infatti, sulle nostre strade si verificano tragedie che impongono a tutti noi una maggiore consapevolezza e responsabilità alla guida. La sicurezza stradale deve essere una priorità assoluta, così come lo sono la prevenzione, i controlli e il rispetto delle norme, affinché simili tragedie non si ripetano. Ancora una volta, il mio pensiero e la mia più profonda solidarietà vanno alle vittime e alle loro famiglie, alle quali rivolgo le più sentite condoglianze.” Lo scrive in una nota l’associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada di Agrigento.