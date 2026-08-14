Minaccia titolare di tabaccheria con coltello a Canicattì, rapinatore “incastrato” dai tatuaggi
L’autore è stata riconosciuto attraverso l’acquisizione delle immagini di videosorveglianza e dalla presenza di specifici tatuaggi
La Polizia di Stato ha arrestato un canicattinese, ritenuto responsabile del reato di rapina a mano armata commessa ai danni di del titolare di una tabaccheria. Nella giornata di ieri il personale del Commissariato di Canicattì in esecuzione dell’ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere emessa in pari data dal GIP del Tribunale Ordinario di Agrigento, procedeva a trarre in arresto un cittadino canicattinese, già gravato da precedenti penali per reati contro il patrimonio, quale presunto autore di una rapina a mano armata ai danni di una tabaccheria sita in Canicattì, avvenuta nel pomeriggio del 7 agosto Lo stesso, invero, a seguito di immediata attività d’indagine da parte del personale del locale Commissariato di Polizia, veniva riconosciuto attraverso l’acquisizione delle immagini di videosorveglianza e dalla presenza di specifici tatuaggi, come il presunto autore della suddetta rapina avente come bottino la somma di 200,00 euro asportata sotto la minaccia di un coltello. L’uomo, dopo le formalità di rito, veniva tradotto presso la Casa Circondariale di Agrigento, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.