Licata

Maltrattamenti in famiglia, minorenne licatese trasferito in comunità

Il 17 enne ha provocato anche lesioni ad alcuni familiari

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Gli agenti del commissariato di Polizia di Licata ha proceduto al fermo di P.G. di un minorenne B. D. P., 17 anni , resosi responsabile di reiterati maltrattamenti in famiglia ed altri reati, ai danni di alcuni familiari, ai quali ha procurato anche lievi lesioni.

Si è proceduto al fermo anche in considerazione del fatto che in passato, il minore aveva già manifestato insofferenza nei confronti dei provvedimenti adottati a suo carico, tra cui il collocamento in comunità, dalla quale si era più volte allontanato arbitrariamente.

Al termine delle formalità di rito, il minorenne, difeso dall’Avv. Tony Ragusa, è stato affidato al Centro di Prima Accoglienza di Palermo. Il fermo è stato poi convalidato dall’autorita’ giudiziaria che ha disposto il suo affidamento in comunità

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