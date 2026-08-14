Maltrattamenti in famiglia, minorenne licatese trasferito in comunità
Il 17 enne ha provocato anche lesioni ad alcuni familiari
Gli agenti del commissariato di Polizia di Licata ha proceduto al fermo di P.G. di un minorenne B. D. P., 17 anni , resosi responsabile di reiterati maltrattamenti in famiglia ed altri reati, ai danni di alcuni familiari, ai quali ha procurato anche lievi lesioni.
Si è proceduto al fermo anche in considerazione del fatto che in passato, il minore aveva già manifestato insofferenza nei confronti dei provvedimenti adottati a suo carico, tra cui il collocamento in comunità, dalla quale si era più volte allontanato arbitrariamente.
Al termine delle formalità di rito, il minorenne, difeso dall’Avv. Tony Ragusa, è stato affidato al Centro di Prima Accoglienza di Palermo. Il fermo è stato poi convalidato dall’autorita’ giudiziaria che ha disposto il suo affidamento in comunità