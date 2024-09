Canicattì, tentano di rapinare anziana in casa: “caccia” a due banditi 

Hanno fatto irruzione nell’appartamento di una pensionata di 84 anni, l’hanno immobilizzata e hanno tentato di rapinarla. È successo a Canicattì dove le urla dell’anziana hanno messo in fuga due malviventi. I banditi, con volto travisto da passamontagna, sono riusciti ad entrare in casa.

Una volta dentro hanno bloccato la signora provando a strapparle i gioielli che indossava. La reazione della donna è stata decisiva. I malviventi sono così fuggiti a mani vuote. Sul posto, poco dopo, sono arrivati i carabinieri. Al via le indagini per risalire all’identità dei due balordi. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo per tentata rapina.