Canicattì

Carabinieri, FADOI e ASP per “Un albero per la salute”: l’iniziativa all’ospedale di Canicattì

Messo a dimora, da parte dei Carabinieri, un giovane albero che, contribuirà nel tempo a generare risparmio di anidride carbonica

Pubblicato 13 minuti fa
Da Redazione

E’ stato presentato questa mattina l’iniziativa nazionale “Un albero per la salute” organizzata in trenta città italiane dall’Arma dei Carabinieri – Raggruppamento Biodiversità – e dal FADOI, la Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti.

A margine dell’incontro presso il presidio ospedaliero “Barone Lombardo” di Canicattì, è stato messo a dimora, da parte dei Carabinieri, un giovane albero che, oltre al suo valore simbolico per un impegno concreto nella tutela della salute e dell’ambiente, contribuirà, nel tempo, a generare risparmio di anidride carbonica.

L’iniziativa, promossa dalla direzione strategica dell’ASP di Agrigento, nasce proprio dalla valorizzazione del concetto di “One Health”, una sola salute che, nei principi, accomuna chi, come la FADOI, ha nel suo statuto la valorizzazione del benessere complessivo delle persone come pure l’educazione sanitaria e le iniziative volte a promuovere comportamenti orientati verso la tutela dell’ambiente in cui viviamo, e come l’Arma dei Carabinieri che, attraverso il Comando Unità forestali, ambientali e agroalimentari, si prodiga ogni giorno per salvaguardare il nostro ecosistema.

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